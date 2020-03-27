Увага! Закон щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби не звільняє від сплати ПДВ Суспільство | 27-03-2020, 14:49 0 66





Головне управління ДПС у м. Києві наголошує, що Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 533) внесені зміни до Податкового кодексу України, які передбачають звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, які вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, крім санкцій за порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Звертаємо увагу, що Закон № 533 не звільняє платників від сплати зазначених податків та від застосування до них фінансової відповідальності за:

- неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з ПДВ, несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань з ПДВ,

- неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з акцизного податку, несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань з акцизного податку.

З метою уникнення непорозумінь, Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 30 березня 2020 року спливає термін сплати наступних податків за лютий 2020 року:

- податку на додану вартість

- акцизного податку

- рентної плати за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Особливо наголошуємо на необхідності вчасної сплати податків в цей непростий для країни час.



