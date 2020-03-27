До уваги платників податків!...

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Суспільство | 27-03-2020, 14:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    

Боротьба з корупцією – одне із першочергових завдань в органах Державної податкової служби України!
Прояви корупції негативно впливають на рівень надходжень грошових коштів до державного бюджету, на ефективність діяльності податкових органів, їх рейтинг, взаємовідносини з платниками податків.
Просимо громадськість та небайдужих громадян про відому інформацію щодо протиправних дій з боку службових осіб ГУ ДПС у Закарпатській області повідомляти у письмовому вигляді та засобами телефонного зв’язку.
Повідомлення про корупцію можливо подати:
- з використанням засобів поштового зв’язку на адресу: 88000, м. Ужгород, вул. Августина Волошина, 52;
- на електронну поштову скриньку: zak.szztvk@tax.gov.ua;
- засобами телефонного зв’язку: контактний телефон (0312) 61-38-46.
Відповідальні працівники за прийняття повідомлення про корупцію: старший державний інспектор сектору з питань запобігання та виявлення корупції Ситар Діаніта Михайлівна та головний державний інспектор сектору з питань запобігання та виявлення корупції Білей Микола Іванович.
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
ГУ ДПС у Закарпатській області
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16:13 Одинокі старші львів`яни вже можуть укладати угоди на догляд за їхніми тваринами на випадок захворювання
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