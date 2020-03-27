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Сільському голові на Самбірщині, якого підозрюють у отриманні неправомірних 10 тис доларів США, обрали запобіжний захід
|Суспільство | 27-03-2020, 16:10
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У п’ятницю, 27 березня, за клопотанням прокурора, Галицький районний суд м.Львова обрав для чиновника запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис грн.
Крім цього, сільського голову на 2 місяці відсторонено від посади.
Нагадаємо, за версією слідства, фігурант вимагав хабара за вирішення питання щодо надання у приватну власність особи 0,45 га землі для ведення особистого селянського господарства на території сільської ради.
Імовірному зловмиснику інкримінують ч.3 ст.368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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