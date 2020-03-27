Закарпатцям на замітку: 30 березня – граничний термін сплати податків з місячним періодом звітності У Суспільство | 27-03-2020, 16:16 0 61 Головному управлінні ГУ ДПС у Закарпатській області звертають увагу платників податків, що 30 березня 2020 року спливає граничний термін сплати податків з місячним періодом звітності.

Нарахування штрафних санкцій за порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку та ренти не зупинено Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)».

Тож, для уникнення штрафів сплачуйте податки вчасно.

Дізнатися про реквізити рахунків для сплати податків можна за посиланням: https://zak.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Також радимо користуватися електронними сервісами від ДПС. До прикладу, у приватній частині Електронного кабінету в меню «Стан розрахунків з бюджетом» платник податків має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

