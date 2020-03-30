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Завдяки Прокуратурі на Львівщині до Держреєстру культурних цінностей внесуть шість об’єктів

Суспільство | 30-03-2020, 09:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 179 179    


Із такою позицією Золочівської місцевої прокуратури погодився Львівський окружний адміністративний суд цьогоріч, 19 березня.

Прокуратура вимагала визнати протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування та зобов’язати Бібрську міську раду (Перемишлянський район), виготовити облікову документацію на об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення.

Йдеться, зокрема, про «Свірзький Замок» 1484р, Костел Успіння Богородиці, 1546 р та Оборонну башту, грот, 1484р, у с.Свірж, а також Костел св.Миколи, 1402 р у Бібрці, Дзвіницю церкви св.Івана Хрестителя, п.п. ХVIII ст, у с.Великі Глібовичі та Церкву Воскресіння Господнього, 1710,1794 р.р, зі с.Волощина.

Зазначимо, що суд повністю задоволив позовні вимоги прокурора, а відтак, після набрання рішенням законної сили, вказані пам’ятки будуть внесені до Держреєстру.

Відповідні заходи вживатиме Золочівська місцева прокуратура.

Пресслужба Прокуратури Львівської області
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