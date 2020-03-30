Як змінюються терміни запровадження нових правил використання РРО...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 30/03/2020 Цього тижня у Львові висадять близько 400 дерев...>> Експрес-тестами на коронавірус протестували працівників та пацієнтів 5-ї міської лікарні...>> Конкурс «Фокус на культуру» продовжили...>> Конкурс «Фокус на культуру» продовжили...>> Управління безпеки міста допомагатиме соцслужбам доставляти продукти одиноким людям...>> У 62 водіїв тролейбусів та 59 водіїв трамваїв експрес-тести показали негативний результат на коронавірус...>> Відповідно до розпорядження Обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Львівщині, розпочато масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19....>> У Львові запровадили телефонні консультації від шкільних психологів...>> Міський штаб рекомендує заборонити користування дитячими і спортивними майданчиками в час карантину...>> Для підприємців Львова діятимуть пільги на час карантину...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Львів’янина, який убив людину, а тіло заховав у колодязі, засудили на 12 років...
30-03-2020, 09:55  >>> 
СБУ: Колишній працівник МВС шпигував у Дніпрі для ФСБ Росії...
26-03-2020, 15:55  >>> 
Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція...
18-03-2020, 16:38  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У США вже 142 тисячі хворих на COVID-19...
30-03-2020, 09:23  >>> 
Діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже понад 700 тисяч...
30-03-2020, 08:50  >>> 
За 7 днів! Фонд вільних та небайдужих зібрав кошти на дефібрилятор...
27-03-2020, 19:14  >>> 

Як змінюються терміни запровадження нових правил використання РРО

Суспільство | 30-03-2020, 11:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

До 1 серпня 2020 року перенесено введення в дію норм законодавства щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій, як альтернативу класичним РРО. Тож, до 1 серпня 2020 року підприємці можуть застосовувати класичні РРО паралельно з програмними.
З 1 жовтня 2020 року перенесено обов’язкове використання РРО на 1 січня 2021 року платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), які здійснюють:
- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфер охорони здоров’я;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфер торгівлі, громадського харчування та послуг”;
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
- діяльність готелів подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
На 1 квітня 2021 року перенесено застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами-підприємцями), крім платників єдиного податку першої групи.
До 1 січня 2021 року продовжено період, протягом якого санкції, визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфер торгівлі, громадського харчування та послуг», будуть застосовуватися у зменшених розмірах, а саме:
- 10% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
- 50% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення”.
Також на 1 січня 2021 року перенесено запровадження процедури «КЕШБЕК».
Довідково: Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)» (далі – Закон № 533) внесені зміни до Податкового Кодексу України (далі – Кодекс).
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Відповідно до розпорядження Обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Львівщині, розпочато масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19....
30-03-2020, 16:13  >>> 
До уваги платників податків!...
30-03-2020, 15:13  >>> 
До уваги платників податків!...
30-03-2020, 13:34  >>> 
Протягом перших двох місяців 2020 року в ГУ ДПС у Львівській області розглянули 34 запити на отримання публічної інформації...
30-03-2020, 13:10  >>> 
Протягом перших двох місяців 2020 року в ГУ ДПС у Львівській області розглянули 34 запити на отримання публічної інформації...
30-03-2020, 13:10  >>> 
Як змінюються терміни запровадження нових правил використання РРО...
30-03-2020, 11:19  >>> 
Платники податків Львівщини заборгували до соціальних фондів понад 964 мільйони гривень єдиного внеску...
30-03-2020, 11:13  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: Кабмін переглянув дербюджет, Зеленський спрогнозував 3 сценарії COVID-19...
30-03-2020, 09:24  >>> 
Головні новини середи і ночі: продовження карантину, нові смерті від COVID-19...
26-03-2020, 08:38  >>> 
Підсумки 24.03: Перша сотня і "єврозамок"...
25-03-2020, 09:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп продовжив обмеження у зв’язку з коронавірусом до кінця квітня...
30-03-2020, 09:27  >>> 
КНДР випробувала надважку багатозарядну пускову установку...
30-03-2020, 08:57  >>> 
Петиція щодо поновлення Супрун набрала необхідну кількість голосів...
30-03-2020, 08:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Робота в умовах карантину...
30-03-2020, 13:32  >>> 
Уряд погіршив економічний прогноз на 2020 рік...
30-03-2020, 09:56  >>> 
Офіційний курс: гривня послабилась до долара...
30-03-2020, 09:28  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Відповідно до розпорядження Обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Львівщині, розпочато масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19....
30-03-2020, 16:13  >>> 
До уваги платників податків!...
30-03-2020, 15:13  >>> 
До уваги платників податків!...
30-03-2020, 13:34  >>> 
   ВладаВлада
Думки росіян з приводу обнуління термінів Путіна розділилися порівну...
27-03-2020, 10:27  >>> 
Зеленський зробив кілька призначень у керівництві СБУ...
26-03-2020, 02:12  >>> 
Прем'єр Словаччини: хотіли купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець...
16-03-2020, 09:10  >>> 
   КультураКультура
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 
До дня народження Великого Кобзаря у Львівській опері триває урочиста академія...
10-03-2020, 00:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:32 Цього тижня у Львові висадять близько 400 дерев
19:25 Експрес-тестами на коронавірус протестували працівників та пацієнтів 5-ї міської лікарні
19:22 Конкурс «Фокус на культуру» продовжили
19:22 Конкурс «Фокус на культуру» продовжили
19:18 Управління безпеки міста допомагатиме соцслужбам доставляти продукти одиноким людям
19:15 У 62 водіїв тролейбусів та 59 водіїв трамваїв експрес-тести показали негативний результат на коронавірус
16:13 Відповідно до розпорядження Обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Львівщині, розпочато масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19.
15:48 У Львові запровадили телефонні консультації від шкільних психологів
15:42 Міський штаб рекомендує заборонити користування дитячими і спортивними майданчиками в час карантину
15:26 Для підприємців Львова діятимуть пільги на час карантину

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования