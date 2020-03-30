Як змінюються терміни запровадження нових правил використання РРО Суспільство | 30-03-2020, 11:19 0 86

До 1 серпня 2020 року перенесено введення в дію норм законодавства щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій, як альтернативу класичним РРО. Тож, до 1 серпня 2020 року підприємці можуть застосовувати класичні РРО паралельно з програмними.

З 1 жовтня 2020 року перенесено обов’язкове використання РРО на 1 січня 2021 року платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), які здійснюють:

- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфер охорони здоров’я;

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфер торгівлі, громадського харчування та послуг”;

- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

- діяльність готелів подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

На 1 квітня 2021 року перенесено застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами-підприємцями), крім платників єдиного податку першої групи.

До 1 січня 2021 року продовжено період, протягом якого санкції, визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфер торгівлі, громадського харчування та послуг», будуть застосовуватися у зменшених розмірах, а саме:

- 10% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;

- 50% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення”.

Також на 1 січня 2021 року перенесено запровадження процедури «КЕШБЕК».

Довідково: Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)» (далі – Закон № 533) внесені зміни до Податкового Кодексу України (далі – Кодекс).

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

