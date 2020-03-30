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Протягом перших двох місяців 2020 року в ГУ ДПС у Львівській області розглянули 34 запити на отримання публічної інформації
|Суспільство | 30-03-2020, 13:10
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В управлінні податкових сервісів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-лютого 2020 року до ГУ ДПС у Львівській області засобами поштового зв’язку, електронного поштового зв’язку, особисто від запитувачів надійшло 47 запитів на отримання публічної інформації. З них:
- запити на отримання публічної інформації – 34, або 72 % від загальної кількості документів, за результатами розгляду яких надано відповіді електронною поштою або поштою відповідно до вимог чинного законодавства України;
- документи, які містять посилання на норми Закону України «Про доступ до публічної інформації», але за змістом є зверненнями щодо надання консультацій з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства відповідно до Податкового кодексу України, або зверненнями громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян” – 13, або 28 % від загальної кількості документів.
З отриманих 34 запитів на отримання публічної інформації 27, або 80 % від усіх надіслали фізичні особи, 6, або 15% – юридичні особи, 1 (5% від усіх запитів) – представники засобів масової інформації. Щодо їх розгляду, то на 25 запитів, або 71 % надано
відповідь, щодо 7 запитів, або 29 відсотків – відмовлено в задоволенні.
Найчастіше до ГУ ДПС у Львівській області запитувачі зверталися, зокрема, з проханням надати інформацію та копії документів щодо:
- надання завірених копій заяв, наказів та доповідних записок;
- інформації про третіх осіб;
- про наявність або відсутність заборгованості зі сплати податків;
- надання копій висновку про результати розгляду заперечення на акт перевірки;
- надання копії акту перевірки;
- надання копій розрахунків зі сплати податкових зобов’язань.
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