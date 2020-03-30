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| Газета №35 (55) / 2014
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До уваги платників податків!
|Суспільство | 30-03-2020, 13:34
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Боротьба з корупцією – одне із першочергових завдань в органах Державної податкової служби України!
Прояви корупції негативно впливають на рівень надходжень грошових коштів до державного бюджету, на ефективність діяльності податкових органів, їх рейтинг, взаємовідносини з платниками податків.
Повідомлення про корупцію можливо подати:
- з використанням засобів поштового зв’язку на адресу: 88000, м. Ужгород, вул. Августина Волошина, 52;
- на електронну поштову скриньку: zak.szztvk@tax.gov.ua;
- засобами телефонного зв’язку: контактний телефон (0312) 61-38-46.
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
ГУ ДПС у Закарпатській області
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