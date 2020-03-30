До уваги платників податків! Суспільство | 30-03-2020, 15:13 0 86

Боротьба з корупцією – одне із першочергових завдань в органах Державної податкової служби України!

Повідомлення про корупцію можливо подати:

- з використанням засобів поштового зв’язку на адресу: 88000, м. Ужгород, вул. Августина Волошина, 52;

- на електронну поштову скриньку: zak.szztvk@tax.gov.ua;

- засобами телефонного зв’язку: контактний телефон (0312) 61-38-46.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

ГУ ДПС у Закарпатській області

