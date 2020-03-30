Відповідно до розпорядження Обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Львівщині, розпочато масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19. Суспільство | 30-03-2020, 16:13 0 73

У Пустомитівському районі сьогодні розпочали роботу 4 мобільні групи у складі: сімейного лікаря, медичної сестри, які проведуть експрес тестування за визначеними маршрутами на території району.



Медичним працівниками проведено інструктаж з техніки безпеки, забезпечено усіма засобами індивідуального захисту, забезпечено транспортними засобами у повному обсязі.



Особами, яким проводитиметься тестування, буде вручено пам’ятку про необхідність самоізоляції і роз’яснення щодо персональної відповідальності за її порушення, та сформовано групи ризику поширення інфекції.



Подібні робочі групи розпочали тестування і в інших районах Львівщини. Перелік осіб, які повернулися в Україну, сформовано департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації.



Такі списки також передані поліції для забезпечення та перевірки дотримання умов самоізоляції громадян на карантині.