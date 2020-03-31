В ГУ ДПС у Львівській області з початку 2020 року відбулося два конкурси та відібрано 17 фахових працівників для проходження державної служби Суспільство | 31-03-2020, 13:37 0 132









В управлінні кадрового забезпечення та розвитку персоналу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що затвердженим складом конкурсної комісії ГУ ДПС у Львівській області протягом січня-лютого 2020 року проведено 2 конкурси на заміщення 19 вакантних посад. За їх результатами відібрано 17 фахових працівників, які претендували на прийняття на державну службу в Головному управлінні ДПС у Львівській області чи просування по службі.



У 2020 році в ГУ ДПС у Львівській області розпочато перевірку відповідно до Закону України ,,Про очищення влади” щодо 6 осіб (в тому числі у лютому 2020 році − 5) та щодо 6 осіб завершено проведення перевірки.