На Волині коронавірус у чоловіка виявили уже після його смерті Суспільство | 31-03-2020, 14:30 0 88 У Волинській області лабораторні дослідження підтвердили захворювання на коронавірус у чоловіка, який помер 29 березня.



Джерело: пресслужба Волинської ОДА



Дослівно: "Станом на 10.00 год. 31 березня 2020-го на Волині зареєстровано 3 випадки коронавірусної інфекції.



Один випадок виявлено посмертно. Зокрема, у волинянина, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус".



Деталі: Відзначається, що чоловік знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом "пневмонія" і почувався задовільно. Смерть настала внаслідок серцевого нападу.



Наразі з підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.



Що було раніше: За офіційними даними Центру громадського здоров'я станом на 10.00 31 березня, на території Волинської області зафіксували 3 випадки захворювання, однак про смерть не йдеться.



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Передісторія:



Наразі в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.

Станом на ранок 31 березня у світі з 787 010 випадків захворювання 166 214 осіб одужали та 37 820 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.