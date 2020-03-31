Соціальні установи Львова роздали понад 470 наборів з продуктами першої необхідності мешканцям міста Суспільство | 31-03-2020, 15:55 0 127 Соціальні установи Львова працюють, аби найбільш потребуючі мешканці отримали допомогу — як у вигляді телефонних консультацій, так і в найбільш потрібних продуктах харчування та засобах гігієни. Відтак, за цей час розвезено 472 наборів з продуктами першої необхідності, здійснено близько 7,7 тисяч відвідин самотніх осіб та 20,5 тисяч телефонних дзвінків, прийнято майже 650 дзвінків на «гарячій лінії» Центру соціальних служб. Про це повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР.

Львівський міський центр територіального обслуговування

На обслуговуванні міського терцентру перебуває близько 2 000 самотніх осіб. Кожен фахівець установи має під індивідуальною опікою 10 львів’ян. Соціальні правники постійно спілкуються зі своєю групою: з’ясовують їхні потреби, пояснюють, що нікому не варто виходити з дому, бо можна захворіти.



Загалом за період з 16 до 31 березня здійснено близько 7,7 тисяч відвідувань. Також здійснено 20,5 тисяч телефонних дзвінків. Розпочалась доставка продуктових наборів, які міському терцентру допомагають комплектувати волонтери. Станом на сьогодні їх доставили 188 штук.



Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян

Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а перейшов на цілодобовий режим роботи. Тож усі бездомні особи у період карантину можуть користуватися послугами установи 24 години 7 днів на тиждень.



Щодоби послугами установи користується до 60 осіб. Загалом більшість бездомних тільки залишались на ночівлю. Але з кожним днем усе більше таких осіб залишається і на день: станом на 31 березня їх в установі перебуває 46 осіб.



Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Станом на 30 березня волонтери розвезли 284 пакети з продуктами першої необхідності одиноким потребуючим людям та сім’ям, які звернулись на «гарячу лінію» Центру соціальних служб 0−800−301−205.



На гарячу лінію станом на понеділок, 30 березня, надійшло майже 650 телефонних звернень.

