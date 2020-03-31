ЛКП «Лев» пропонує одиноким літнім львів’янам послуги з догляду за тваринами на випадок захворювання Суспільство | 31-03-2020, 15:56 0 71 Впродовж карантину ЛКП «Лев» готове забезпечити догляд за домашніми собаками та котами одиноких людей, у випадку їх госпіталізації. Відповідне рішення було прийняте раніше на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС. Консультацію можна отримати за тел. «Гарячої лінії міста» 15−80.



«Ми знаємо, що у нашому місті проживає близько 2 тис. одиноких осіб, які не мають родичів. На жаль, коли вони потрапляють на госпіталізацію, за їхніми домашніми улюбленцями немає кому попіклуватись.



Ми хочемо турбуватись про тих одиноких людей, які потенційно є в зоні ризику госпіталізації. Нам важливо, щоб вони були спокійними і знали, що їхні улюбленці є доглянутими, вигуляними та очікують їх вдома.



Ми закликаємо всіх бути відповідальними і подбати про своїх улюбленців. Якщо вже сьогодні ви маєте побоювання, що вас можуть госпіталізувати, і ваш улюбленець залишиться сам удома, ви можете звернутись до нас по допомогу у годуванні та вигулі тварин. Ми обов’язково на такі звернення реагуватимемо та укладатимемо угоди з людьми. Відвідувати помешкання ми зможемо лише у присутності довіреної особи, яку призначить одинока людина.



Також на звернення ми вигулюємо песиків літніх осіб, оскільки вони є в зоні ризику, і їм категорично заборонено виходити з дому зайвий раз і комунікувати з іншими людьми.



До нас також долучились виробники кормів, які дозволяють літнім людям не витрачати коштів на годування домашніх улюбленців", — розповіла директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.



Також вона додала, що наразі у Львові зареєстровано близько 2 тис. одиноких літніх людей. З них, за підрахунками управління соціального захисту, близько 220 осіб є власниками домашніх улюбленців.



«Більшість опитаних людей мають на кого залишити домашніх улюбленців. Однак, близько 20-ти вже повідомили, що не мають на кого залишити своїх котиків та собачок, тому потребують нашої допомоги. Ми у ЛКП „Лев“ переконані — внутрішній спокій та позитивні емоції лікують, і нам жодним чином не можна дозволити хворим людям тривожитися за свого чотирилапого друга», — зазначила Оксана Кошак.



Для укладення відповідної угоди варто звернутись на Гарячу лінію міста (1580) або безпосередньо у ЛКП «Лев», за тел.: (068) 535−45 45-або (032) 293−30−41.



Нижче подаємо зразок договору.

