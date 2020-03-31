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До Військово-медичного клінічного центру Західного регіону надійшла цільова медична допомога від Офісу Президента

Суспільство | 31-03-2020, 18:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 107 107    
До Військово-медичного клінічного центру Західного регіону надійшла цільова медична допомога від Офісу Президента


Голова львівської обласної державної адміністрації Козицький Максим та начальник військового гарнізону генерал-лейтенант Павло Ткачук відвідали Центр та передали його передали представникам шість тисяч засобів захисту, що стануть у нагоді військовим медичним спеціалістам у разі протистояння із COVID-19.
Як зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук у Збройних Силах України серйозно ставляться до загроз, пов’язаних небезпечною хворобою.
Нині докладається чимало зусиль для того аби забезпечити наших військових медиків усім необхідним устаткуванням на тлі перебігу в світі коронавірусної хвороби. Завдяки злагодженій роботі представників законодавчої та виконавчої влади за останні тижні суттєво нарощено медичну матеріально-технічну базу, у цьому випадку, Центру Західного регіону, що має завадити поширенню COVID-19 у військовому середовищі.
Натомість, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного центру полковник медичної служби Іван Гайда акцентував увагу на тому, що допомога буде вкрай необхідна, перш за все, тому персоналу, який безпосередньо братиме участь в ліквідації надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, що виникла внаслідок розповсюдження світом гострої респіраторної хвороби COVID – 19.
Така увага для нас є надзвичайно важливою. Саме тому висловлюю вдячність усім причетним за надані засоби захисту від імені усіх наших працівників, – наголосив він.
Також додав, що медична установа нині займається доукомплектуванням наявних фондів комплектів індивідуальних засобів захисту, боксів біологічного захисту тощо.
Під час брифінгу для представників ЗМІ голова львівської обласної державної адміністрації Козицький Максим зазначив, що найголовніше завдання влади – допомогти лікарям у протистоянні зі смертельною хворобою та забезпечити їх засобами індивідуального захисту.
В межах заходу гості Центру ознайомилися із діяльністю та можливостями Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.
Віталій Іванов, Армія Інформ.
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