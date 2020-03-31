За час дії карантину складено 38 протоколів за недотримання встановлених правил Суспільство | 31-03-2020, 19:01 0 61 Карантин у Львові. Відповідно до пропозицій штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-2019 у Львові, та рішень міської комісії ТЕБ і НС, у Львові, на час карантину, встановлено правила роботи для різних закладів. Відповідно, у кожному районі міста створено мобільні групи, які спільно з поліцією і Муніципальною вартою перевіряють дотримання правил карантину. На порушників складають протокол, який скеровують до суду.



«У кожному районі міста, розпорядженням голови району створені мобільні групи. До складу мобільної групи входять представники поліції, держспоживслужби, управління надзвичайних ситуацій, представники відділу соціально-економічного розвитку, Муніципальної варти. Як правило головою цієї робочої групи є один із заступників голови району.



Мобільні групи працюють впродовж цілого дня. Вони перевіряють дотримання правил карантину, адже, відповідно до протоколу міської комісії ТЕБ і НС від 16 березня, визначено, які заклади у Львові на час карантину мають бути закриті, а які можуть працювати.



Тому, мобільні групи, поліція, Муніципальна варта найперше перевіряють чи всі заклади, які мають бути закриті, дійсно не працюють. Бо коли ми розпочали роботу мобільних груп, то 17 березня ще були заклади, які не були закриті. Їм вручали попередження і, тут хочу наголосити, що власники закладів дослухалися, і на наступний день, коли була повторна перевірка, заклади уже були закриті.



Мобільні групи також перевірять як працюють ринки. Чи дотримується дистанція, чи продавці забезпечені засобами індивідуального захисту. Якщо продавці на ринку не дотримуються встановлених правил, то вже на керівника ринку складається протокол.



Аналогічно перевіряється робота в магазинах і супермаркетах. Тут перевіряють ще й чи є дезінфікуючі засоби, чи накриті відповідними плівками продукти, чи є рукавички для покупців, щоб забезпечити максимальне дотримання санітарних норм і правил під час карантину.



Отож, за цей час, в результаті спільної роботи, наших мобільних груп, поліції і Муніципальної варти, складено 38 протоколів — на власників закладів, власників торгових ринків, за порушення правил карантину. Протокол скеровується до суду, і суд накладає адмінстягнення", — розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.



До прикладу, як розповів Юрій Діль, начальник управління безпеки міста, у Франківському районі за останній тиждень складено 5 протоколів за порушення умов карантину. В основному порушення стосуються відсутності засобів індивідуального захисту, відсутності роз'яснення для людей для уникнення скупчень в продуктових магазинах та ін. Так, 18 закладів харчування у Франківському районі працюють в режимі онлайн, виключно через систему доставки, дотримуються умов карантину, використовують одноразовий посуд та всі елементи захисту для працівників.



«Мобільні групи працюють постійно для уникнення зловживань та перевірки дотримання умов карантину.



Зокрема очікуємо наплив стихійної торгівлі перед Святом Паски. Тому вже зараз цьому приділяють велику увагу.



Так, декілька днів тому було велике скупчення торговців в районі Балатону. Одразу ж спрацювала голова Шевченківського району, поліція і Муніципальна варта. Стихійний збір людей розігнали, пояснили людям, що так продавати не можна, та попередили про відповідальність", — повідомив Юрій Діль