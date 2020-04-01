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У світі вже понад 850 тисяч діагностованих випадків коронавірусу

Суспільство | 01-04-2020, 09:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 559 559    
30 березня у всьому світі було зареєстровано 716 100 випадки зараження коронавірусом, 1 квітня їх кількість збільшилась до 856 996.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 856 996 випадків захворювання 177 917 осіб одужала та 42 091 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі у США зафіксували 187 919 випадки зараження, в Італії – 105 792, в Іспанії – 95 924, у Китаї – 82 278, Німеччині – 71 808, Франції – 52 826, Ірані – 44 605.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.
25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.
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16:17 Період кризової ситуації із наявністю продовольчих товарів минув
16:16 Розпочався поточний ремонт вул. Друкарської
16:15 Підприємці Львівського ІТ Кластеру закуплять та передадуть місту декілька тисяч експрес-тестів на коронавірус
16:02 Лабораторія медичного університету розпочне робити ПЛР-тестування
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