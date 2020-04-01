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Коронавірус: у Туреччині зросло число смертей
|Суспільство | 01-04-2020, 09:14
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|У Туреччині зросло число летальних випадків від ускладнень, спричинених новим коронавірусом.
Джерело: Anadolu
Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу від ускладнень померли 46 людей.
Загальна кількість осіб, у яких підтвердили COVID-19 перевищила 13 тисяч, 214 хворих померло.
Передісторія:
У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою.
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