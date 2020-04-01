Коронавірус: у Туреччині зросло число смертей Суспільство | 01-04-2020, 09:14 0 69 У Туреччині зросло число летальних випадків від ускладнень, спричинених новим коронавірусом.



Джерело: Anadolu



Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу від ускладнень померли 46 людей.



Загальна кількість осіб, у яких підтвердили COVID-19 перевищила 13 тисяч, 214 хворих померло.



Передісторія:



У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою.