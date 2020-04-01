У Білому домі кажуть про можливі 240 тисяч смертей від коронавірусу у CША Суспільство | 01-04-2020, 09:15 0 61 Президент США Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні для американців будуть "дуже болючими", оскільки в Білому домі прогнозують, що пандемія коронавірусу може забрати від 100 000 до 240 000 життів.



Джерело: Трамп на прес-конференції в Білому домі, передає the guardian



Пряма мова: "Я хочу, щоб кожен американець був готовий до майбутніх важких днів. Ми збираємося пережити дуже важкі два тижні. Це будуть дуже складні, дуже-дуже складні два тижні".



Деталі: У Білому домі прогнозують, що пандемія COVID-19 може забрати від 100 000 до 240 000 життів американців.



В адміністрації Трампа також представили найгірший сценарій пандемії коронавируса в США - від 1,5 до 2,2 мільйона смертей.



Нагадаємо:



В США вже зафіксовано 186 285 випадки зараження новим коронавірусом, 3810 осіб померло.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.