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Коронавірус - це найгірша криза у світі з часів Другої світової війни — ООН

Суспільство | 01-04-2020, 09:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    
Світ стикається з найскладнішою кризою після Другої світової війни, попереджає генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес.
Коронавірус - це найгірша криза у світі з часів Другої світової війни — ООН

Джерело: BBC

Деталі: За його словами, пандемія загрожує кожній країні і, ймовірно, призведе до найбільшого спаду в недавньому минулому світі.

Передісторія:

У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою.
За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.
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