Понад 277 мільйонів гривень сплатили до казни підприємства будівельної галузі Львівщини за два місяці 2020 року Суспільство | 01-04-2020, 13:25 0 58



Як повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-лютого 2020 року підприємства будівельної галузі Львівщини сплатили до Зведеного бюджету України 277,2 млн. грн., що більше, ніж у тому ж періоді 2019 року на 36,1 відсотка.



Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 6,2 відсотка.



Найбільшими платниками будівельної галузі є: ТОВ "Нордік-Буд", ПРАТ фiрма "Нафтогазбуд", ТОВ "Європавер Україна", ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ТОВ “Патриаком”, Філія Бурове Управління “Укрбургаз” АТ “Укргазвидобування”, ТОВ “БК “Горизонти”, ТЗОВ "IНКО ЛТД", ТОВ “Інфоком”, ТЗОВ ВТП “Бодекс”, ТДВ "ШРБУ №65", ПРАТ “ЛСМБУ №1”, ТЗОВ “Будівельна компанія “Прогрестехбуд”, ПП "Альфабудсервіс".