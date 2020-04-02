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Спростування: інформація, розміщена на сайті поліції щодо викриття нібито хабарника, насправді не відповідає дійсності.
|Суспільство | 01-04-2020, 18:05
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Ідеться про обшук у приміщенні ДП «Дослідне господарство «Радехівське» Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, у якому правоохоронці намагались виявити та вилучити грошові кошти і документи, які мають значення для повного та об’єктивного встановлення усіх обставин зареєстрованого кримінального провадження.
https://lv.npu.gov.ua/news/ekonomichni-zlochini/na-lvivshhini-policzejski-vikrili-v-otrimanni-xabara-kerivnika-odnogo-z-derzhavnix-pidprijemstv/
Однак, на цей час, у ході досудового розслідування не здобуто доказів причетності керівника вказаного підприємства до одержання неправомірної вигоди, а також не встановлено підстав для його затримання чи повідомлення про підозру.
Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
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