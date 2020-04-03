|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У ПАРЄ побоюються, що боротьба із пандемією може порушувати права людини
|Суспільство | 02-04-2020, 08:48
| 0 111
|
|Парламентська асамблея Ради Європи підтримала проєкт резолюції "COVID-19", у якому йдеться про порушення прав людини під приводом боротьби із пандемією.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: У ПАРЄ зазначають, що подолання коронавірусу має відбуватись без порушення соціальних та економічних прав громадян.
"Як ніколи після Другої світової війни, пандемія Covid-19 показала необхідність посиленого захисту прав людини, в тому числі економічних і соціальних", – вважає голова комітету ПАРЄ із соціальних питань, здоров'я та сталого розвитку Луїс Лейте Рамос.
У проєкті "COVID-19" зазначається, що деякі країни у рамках боротьби із пандемією порушують демократичні принципи.
Нагадаємо:
Весняна пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка була запланована на 20-24 квітня, скасована через спалах коронавірусу.
|
|