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У США рекордна смертність від коронавірусу: за день понад 900 осіб
|Суспільство | 02-04-2020, 08:51
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|У середу 1 квітня у США зареєстрували щонайменше 917 жертв коронавірусу.
Джерело: CNN
Деталі: Це рекордна смертність за час поширення хвороби у Сполучених Штатах.
Усього з початку спалаху COVID-19, за даними CNN, там зафіксували 4745 смертей.
За інформацією сайту worldometers, який у режимі реального часу оновлює статистику захворюваністі, у країні зареєстрували 214 629 заражень та 5099 летальних випадків.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо:
Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.
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