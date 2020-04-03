Працівники Галицької митниці виявили розчинник з психотропними речовинами Суспільство | 02-04-2020, 11:24 0 165





Так, в один із підрозділів митного оформлення Галицької митниці Держмитслужби було подано митну декларацію на товар «розчинники в асортименті». Отримувачем значилось одне з приватних підприємств Львова, а відправником - підприємство з Республіки Польщі.

Під час митного контролю через застосування системи управління ризиками посадова особа митниці провела відбір взірців та скерувала їх на дослідження у спеціалізовану лабораторію. За результатами цього дослідження, у складі проб було виявлено гамма-бутиролактон, який є в переліку таблиці «Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю» (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770)

До митного контролю та митного оформлення товару за цією митною декларацією дозволу на право ввезення наркотичних засобiв, психотропних речовин і прекурсорiв, який би мала видати Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, не подавали.

Отже, в діях службових осіб приватного підприємства м. Львова є кваліфікаційні ознаки, передбачені ст. 309 КК України. 86 літрів розчинника вилучено та передано правоохоронним органам.

