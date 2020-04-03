Протягом перших двох місяців 2020 року підприємства переробної промисловості Львівщини сплатили майже на 110 мільйонів гривень податків та зборів більше, ніж торік Суспільство | 02-04-2020, 13:41 0 69









Підприємства переробної промисловості Львівщини (без урахування сплати податків підприємствами Львівського управління Офісу ВПП) до Зведеного бюджету України протягом січня-лютого 2020 року сплатили 525,5 млн. грн., що на 109,9 млн. грн., або на 26,5 відсотка більше проти того ж періоду 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 22,5 відсотка.



Найбільшими платниками переробної галузі є: ДП "ЛДЗ"ЛОРТА", ТОВ "Об'єднана мода України", ТОВ ”АТ 2015”, ТЗОВ "ОДВ -Електрик",ТОВ "Орісіл-фарм", ТОВ “ЦВГ Україна”, ДП "Датський текстиль" Компанії "ПВН Холдінг А/С" (Данія), ТЗОВ СП"Росанпак", Філія “Стрийський Вагоноремонтний Завод”АТ “Укрзалізниця”, ПП "НВПП "Спаринг-ВIСТ ЦЕНТР", ДП “Укрспирт”.