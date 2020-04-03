Карантинні нововведення. Чи будуть проводитись камеральні перевірки платників податків у період мораторію на проведення перевірок? Суспільство | 02-04-2020, 13:50 0 110



Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Законом № 533 внесені зміни до Кодексу згідно із якими запроваджується мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року крім документальних позапланових перевірок з підстав визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Кодексу.

Пунктом 76.1 статті 76 Кодексу встановлено що камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення.

Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

Таким чином зміни внесені Законом № 533 не передбачають обмежень щодо проведення камеральних перевірок Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність платників податків суцільним порядком за кожний звітний (податковий) період.



