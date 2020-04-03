Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину Суспільство | 02-04-2020, 17:33 0 93



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Державна податкова служба України випустила чотири відеоуроки. Сьогодні у ДПС роз’яснюють як направляти в ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету.



https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html



https://youtu.be/wsGYmcOYScA



https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/2619608611618098/



Як оформити запит на отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за посиланням:



https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html



https://youtu.be/_SKY0auOjSk



https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/



Як заповнити декларацію про майновий стан і доходи за посиланнями:



https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html



https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4



https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/



Відеоурок «Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі» за посиланнями:



https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html



https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8



https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/