НА ХАБАРІ 10 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВИКРИТО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ Суспільство | 02-04-2020, 21:10 0 99





Дільничного інспектора прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону, який мав намір сприяти у протиправній діяльності на кордоні викрили на Закарпатті.

Сьогодні в селищі Косино Берегівського району співробітниками відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з слідчим ДБР та співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції, за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону, в рамках реалізації матеріалів кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК України, затримано дільничного інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби «Лужанка».

Прикордонника затримали під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч гривень. За ці кошти, військовослужбовець, шляхом надання інформації про розміщення на ділянці кордону прикордонних нарядів, мав посприяти незаконному переміщенню до Угорщини медичних масок.

За скоєний злочин зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

