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Коронавірус: у США близько 10 млн людей втратили роботу за останні тижні
|Суспільство | 03-04-2020, 09:11
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|Близько 10 мільйонів мешканців США втратили роботу протягом двох останніх тижнів через пандемію нового коронавірусу.
Джерело: звіті міністерства праці США, передає Укрінформ
Деталі: За даними міністерства, у США протягом двох останніх тижнів утратили роботу близько 10 млн людей. Станом на 28 березня кількість заявок щодо пошуку нового місця праці становила 6 648 000.
Передісторія:
У світі з 1 011 480 випадків захворювання новим коронавірусом 52 826 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.
За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 2 березня в Україні підтверджено 897 випадків COVID-19.
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