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Китай проведе національний день жалоби
|Суспільство | 03-04-2020, 09:16
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|Китай проведе національний день жалоби за загиблими в боротьбі з новим коронавірусом.
Джерело: the guardian
Деталі: О 10:00 4 квітня по всій країні вшанують пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
За час пандемії COVID-19 в Китаї померло 3322 осіб. Всього коронавірусом захворіло 82 437 людей.
Нагадаємо:
У світі з 1 011 480 випадків захворювання новим коронавірусом 52 826 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.
За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 2 березня в Україні підтверджено 897 випадків COVID-19.
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