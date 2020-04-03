Китай проведе національний день жалоби Суспільство | 03-04-2020, 09:16 0 77 Китай проведе національний день жалоби за загиблими в боротьбі з новим коронавірусом.



Джерело: the guardian



Деталі: О 10:00 4 квітня по всій країні вшанують пам'ять загиблих хвилиною мовчання.



За час пандемії COVID-19 в Китаї померло 3322 осіб. Всього коронавірусом захворіло 82 437 людей.



Нагадаємо:



У світі з 1 011 480 випадків захворювання новим коронавірусом 52 826 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 2 березня в Україні підтверджено 897 випадків COVID-19.