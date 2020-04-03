Як подати декларацію про доходи за 2019 рік не відвідуючи податкову Суспільство | 03-04-2020, 11:21 0 67









Головне управління ДПС у Львівській області нагадує платникам податків про змогу подання декларацій в електронному вигляді.



Радимо кожному декларанту через електронний сервіс в Електронному кабінеті сформувати декларацію з вже частково заповненими даними. Тобто, на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна, кожен декларант має можливість заповнити і подати декларацію про доходи. Це зручно, просто та не вимагає спілкування з податковим інспектором та відвідування Центру обслуговування платників податків.



Зокрема, декларацію про доходи через Електронний кабінет можуть подати громадяни для отримання податкової знижки. Такі декларанти повинні врахувати, що на податкову знижку можуть претендувати лише громадяни, які працюють легально. Розмір податкової знижки вираховується на підставі розміру офіційного доходу та сплаченого з нього податку на доходи фізичних осіб.



Всі витрати, які вказуються для отримання податкової знижки, мають бути фактично здійснені у звітному, тобто 2019 році та обов’язково підтверджені документально. Це можуть бути платіжні та розрахункові документи, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери тощо. Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів, робіт, послуг та строк їх продажу, виконання, надання. До поданої декларації для отримання податкової знижки підкріплюються сканкопії документів.



Нагадуємо, що на податкову знижку можуть претендувати громадяни, які сплачують за навчання, користуються іпотечним кредитом, орендують житло як внутрішньо переміщені особи чи понесли витрати в зв’язку з усиновленням, сплатою страхових внесків за довгостроковими договорами страхування життя, або ж пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного страхування, чи отримали послуги репродуктивної медицини.