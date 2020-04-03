Майже на третину зросла сплата податків підприємствами торгівлі на Львівщині до Зведеного бюджету України за перші два місяці 2020 року Суспільство | 03-04-2020, 13:19 0 59

Протягом січня-лютого 2020 року підприємства торгівлі Львівщини (без урахування сплати податків підприємствами Львівського управління Офісу ВПП) до Зведеного бюджету України сплатили 576,8 млн. грн. податкових платежів, що на 139,7 млн. грн., або на 31,9 відс. більше, ніж у січні-лютому 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 12,9 відсотка.



Найбільшими платниками торгівельної галузі є: ТОВ "Горицвіт Сервіс", ТзОВ "Овацiя", ПрАТ "IДС Аква Сервiс", ТОВ "Паливторг", ТОВ "АТБ-Маркет", СП “Львів-Трейдінг”, ТЗОВ “Маркет Універсал Лтд”, ТЗОВ Фірма “Медфарм”, ТОВ "Спринтер Центр", ТЗОВ "Ваша Аптека", ТЗОВ “Йозера Україна”, ТОВ “Молочна компанія ”Галичина”, ПП ”Мережа-сервіс Львів”, ТЗОВ “Тропік”, ТОВ "Рошен-Гранд".