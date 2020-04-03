Стрийські прокурори відсудили для громади майже 3 га землі Суспільство | 03-04-2020, 13:24 0 71







Позовну заяву місцевої прокуратури, яка вимагала повернути земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,55 земельної ділянки у власність територіальної громади Кавської сільської ради, задоволив цьогоріч Стрийський міськрайонний суд.



Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органами місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на відумерлу спадщину, що могло призвести до її протиправного використання.



Відтак, після набрання рішення суду законної сили, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії їх реального виконання, територію, вартістю понад 1,6 млн грн повернуто у комунальну власність.







Пресслужба Прокуратури Львівської області