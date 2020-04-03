Жительку Львівщини судитимуть за незаконну видачу виборчих бюлетенів під час парламентських виборів 2019 Суспільство | 03-04-2020, 13:25 0 109

Ідеться про 32-річну жительку с.Мельнич Жидачівського району, яку правоохоронці підозрюють у злочинах проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина під час виборів до Верховної Ради України у 2019 році.



За версією слідства, імовірна зловмисниця, яка на той час перебувала на посаді члена виборчої комісії, видала декілька бюлетенів осіб, які перебувають за кордоном, тим, які не мали права їх отримувати. Як наслідок, ті проголосували за відповідного кандидата у депутати, а заповнені виборчі бюлетені опустили до скриньок.



Такі протиправні дії фігурантки кваліфікували за ч.2 ст.158-1 КК України (незаконне використання виборчого бюлетеня), а обвинувальний акт 25 березня цього року прокурори затвердили та скерували до суду.



Довідково: за вчинення вказаного злочину, санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від 2 до 3років.











Пресслужба Прокуратури Львівської області





