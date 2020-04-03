STOP COVID-19: запрацював сайт обласного Штабу протидії коронавірусу Суспільство | 03-04-2020, 15:06 0 20



На Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу - STOP COVID-19.https://stopcovid.loda.gov.ua/



«Сьогодні уся Львівщина, вся Україна, цілий світ переживають найскладнішу соціально-гуманітарну кризу ХХІ століття – епідемію короновірусу. Її подолання – це серйозний виклик владі, місцевим урядам та громадам. Усе суспільство повинно об'єднатися заради подолання наслідків епідемії та разом працювати на випередження, оскільки біда може неочікувано увійти до кожної родини. Львівщина завжди демонструвала єднання перед викликами та загрозами. Ми завжди були краєм відповідальних, свідомих, патріотичних, готових на жертовність і самопосвяту людей», - наголошує голова Львівської ОДА Максим Козицький.



На сайті благодійники та усі небайдужі, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію про:

• Потреби обласних лікарень та інших установ у боротьбі з коронавірусом

• Реквізити для надання фінансової допомоги

• Допомогу, яку вже забезпечили меценати

• Суму внесків до благодійного фонду та партнерів ініціативи

• Контакти та зворотний зв'язок з обласним Штабом



Максим Козицький закликає усіх людей доброї волі, бізнесменів, підприємців, депутатів усіх рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим медичним установам.



Львівська обласна державна адміністрація також звертається до засобів масової інформації з проханням підтримати ініціативу та стати медіапартнерами, аби більше людей змогли дізнатися та долучитися до потрібної справи.



Сайт обласного Штабу Львівщини STOP COVID-19: спільна протидія поширенню вірусу створений за підтримки ДТЕК.



«Ми щиро впевнені, що лише спільними зусиллями представників громади, бізнесу та влади, ми здатні допомогти нашій країні у вирішені тих питань, які постали перед нею в цій надзвичайній ситуації. Ще в грудні 2019 ДТЕК підписав Меморандум (посилання) про підтримку ініціатив громади Львівської, області і ми будемо спрямовувати наші зусилля на підтримку громади і далі, як соціально-відповідальний бізнес ми віримо, що разом зможемо зупинити поширення вірусу та захистити наших громадян.», - підкреслює Тетяна Оверіна, директор з регіональної політики ДТЕК Енерго.



Пам'ятаймо, що лише спільними зусиллями нам вдасться протистояти COVID-19!



