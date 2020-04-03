Підприємства наземного транспорту та зв’язку Львівщини сплатили до Зведеного бюджету України на 28,5 мільйона гривень більше податків та зборів, ніж за перші два місяці торік Суспільство | 03-04-2020, 15:07 0 20

Від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку (без урахування сплати податків підприємствами Львівського управління Офісу ВПП) у січні-лютому 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 221,5 млн. грн. податкових платежів, що на 28,5 млн. грн., або на 14,8 відс. більше, ніж за той самий період торік. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 5,0 відсотків.



Найбільшими платниками транспортної галузі є: філія АТ„Укрзалізниця”, філія "Пасажирська компанія" АТ „Укрзалізниця”, Львівська Дирекція ПАТ "Укрпошта", ТЗОВ "Торговий дім "Міст Експрес", Львівський регіональний структурний підрозділ державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Філія «Оператор газосховищ України» АТ «Укртрансгаз», ЛКП "Львiвелектротранс", ДП "Львівський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України», філія АТ „Укртранснафта”, ПП "Автотранском", ТОВ “Транс-сервіс-1”.