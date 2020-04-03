Майже на 20 відсотків зросли надходження податків від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном, до бюджетів усіх рівнів у січні-лютому 2020 року Суспільство | 03-04-2020, 16:20 0 74





Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном (без урахування сплати податків підприємствами Львівського управління Офісу ВПП) у січні-лютому 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 460,9 млн. грн. податкових платежів, що на 75,3 млн. грн., або на 19,5 відс. більше, ніж за той самий період минулого року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 10,3 відсотка.



Найбільшими платниками даної галузі є: ТзОВ "Центр проект", ПРАТ «Техенерго», Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТзОВ "Айпiє-Л", ТОВ “ІТ - Техноресурс”, ТзОВ "РСП "Шувар", ТОВ "Хазард", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ТЗОВ “Память”, ТЗОВ «Елекс», ТЗОВ «УТН Безпека», ТЗОВ «Вівера груп» тощо.