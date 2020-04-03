Уряд затвердив нові обмежувальні заходи у боротьбі з коронавірусом Суспільство | 03-04-2020, 18:08 0 74

Для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби Уряд запроваджує більш жорсткі обмежувальні заходи.



Уряд на позачерговому засіданні 2 квітня ухвалив нову редакцію постанови № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з доопрацюванням.

Згідно з прийнятими змінами, на всій території України до кінця карантину діятиме заборона на:

- з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора;- з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності);- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;- відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги;- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, тощо.

Також постановою закріплюються правила проведення самоізоляції та обсервації. Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється поліцейськими, військовослужбовцями, Національною гвардією, працівниками державних установ Міністерства охорони здоров’я тощо.

Постанова набуває чинності після опублікування в офіційному друкованому виданні.

Нагадаємо, що з 4 квітня на території Львівської області діє заборона на відвідування лісів, зокрема, відвідування населенням лісових масивів, зон відпочинку на території держлісфонду, торфовищ, в’їзду до них транспортних засобів. Триватиме заборона до стабілізації епідеміологічної ситуації та на період високого та надзвичайно високого класів пожежної безпеки.

Згідно з чинним Законодавством України, громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

