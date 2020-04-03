До уваги сільгоспвиробників: алгоритм дій при пошкодженні посівів сільськогосподарських культур Суспільство | 03-04-2020, 18:09 0 63



У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, яка завдала шкоди посівам або призвела до їх загибелі, виробнику сільськогосподарської продукції необхідно:



1.Звернутись до органів місцевої влади (райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад) для складання акту обстеження або списання посівів;

Акт складається у довільній формі, в якому зазначається назва підприємства, загальна площа посіву чи посадки с-г культури, фаза розвитку, площа загибелі (пошкодження) культури та в наслідок якої надзвичайної ситуації. Акт скріпляється підписами членів комісії, зокрема, керівником підприємства (бухгалтер, агроном) та залученими за згодою представниками державних установ та органів місцевої влади.

2. Подати оформлений належним чином акт списання посівів до регіональних органів Державної служби статистики України для подальшого корегування площ;

3. Якщо сільгосптоваровиробник претендує на отримання компенсації з місцевих або державного бюджетів – звернутись до районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для складання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації.

У разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого (локального) характеру потерпілі від збитків сільгосптоваровиробники можуть звернутися до місцевих органів виконавчої влади для отримання часткової компенсації з місцевих бюджетів.

Коли настає надзвичайна ситуація регіонального характеру - для часткової компенсації збитків можуть виділятися кошти з Державного резервного фонду.

Довідково:

Детальніше з умовами виділення коштів з Державного резервного фонду можна ознайомитись на сайті Урядового порталу в Порядку використання коштів резервного фонду державного бюджету, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (із змінами).

