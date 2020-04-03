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Заступник голови Іван Собко передав медикам Стрийщини засоби захисту для боротьби із коронавірусом

Суспільство | 03-04-2020, 18:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    

Учора, 2 квітня, заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко в межах робочої поїздки на Стрийщину передав медичний вантаж із засобами захисту для медиків Стрийської центральної міської лікарні та проінспектував стан готовності лікарні до прийому пацієнтів з коронавірусом.

Стрийська ЦМЛ є однією із тих лікарень в області, які нестимуть основне навантаження у лікуванні хворих на цю недугу.
Під час зустрічі з головою Стрийської райдержадміністрації Любомиром Кащуком, заступником голови Стрийської районної ради Василем Зубрицьким та заступником міського голови м.Стрий Романом Волинцем, яка відбулася за участю керівників міської та районної центральних лікарень, заступник голови ЛОДА Іван Собко наголосив на важливості координації спільних дій усіх гілок влади та відповідних підрозділів для забезпечення необхідних умов для лікування хворих. Зокрема, йшлося про фінансове забезпечення функціонування Стрийської ЦМЛ у період пандемії, створення сприятливих умов для роботи медиків та лікування хворих. З метою матеріального заохочення медиків, які безпосередньо працюватимуть з хворими,  Іван Собко запропонував закумулювати ресурси, створивши спеціальний преміальний фонд.
«Зараз, як ніколи,  дуже важливо на усіх рівнях максимально координувати між собою роботу. Усі гілки влади мають працювати, як одне ціле», - зазначив Іван Собко.
За словами головного лікаря Стрийської ЦМЛ Осипа Бегея, у медичний заклад готовий до прийому хворих. На сьогодні тут передбачено 250 ліжок для лікування хворих з коронавірусом, є два апарати ШВЛ, підведено 50 точок подачі кисню.
Між центральними медичними закладами міста та району налагоджена тісна взаємодія.
«Стрийська ЦРЛ підготувала також 200 резервних ліжок, щоб у разі необхідності забезпечити надання медичної допомоги для хворих, які лікуються у міській лікарні. Також при необхідності на потреби центральної міської лікарні готові надати ще два апарати ШВЛ», - зазначив головний лікар Стрийської ЦРЛ Олексій Ігнатов.
Голова Стрийської райдержадміністрації Любомир Кащук наголосив, що для забезпечення функціонування  міської та районної лікарень у період пандемії перераховуються кошти з районного та місцевих бюджетів. На цей час для цього перераховано близько 2,5 млн.грн. 
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