На період карантину пенсії і соціальні допомоги перепризначатимуться автоматично Суспільство | 03-04-2020, 18:11 0 63

На період карантину пенсії та державні соціальні допомоги будуть перепризначені автоматично.



Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» врегульовано питання продовження виплати на період карантину всіх пенсій і допомог людям, в яких на цей час припадає перекомісія МСЕК та ЛКК про встановлення інвалідності і перепризначення (продовження) пенсій і допомог на новий період, без заяв та без будь-яких документів.

Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів, орган соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги, або пенсії на підставі поданої особою заяви (результатів переогляду медико-соціальної експертизи) та необхідних документів.

