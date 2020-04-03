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Уряд ввів квотування на експорт гречки до 1 липня 2020 року

Суспільство | 03-04-2020, 18:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 59 59    


2 квітня на позачерговому засіданні Уряду прийнято постанову «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109», якою забороняється до 1 липня експортувати гречку на зовнішні ринки.
Так, постановою запроваджується тимчасовий – до 1.07.2020 р. режим ліцензування та квотування експорту гречки та зерна гречки лущеного (без плодової оболонки). Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів (за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00 та 1104 29 17 00). Відповідні зміни внесено у додаток 1 до Постанови 1109 «Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році».
Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан).
Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час має діалог з виробниками та рітейлерами.
Україна вестиме переговори з головними країнами-виробниками щодо зняття заборон з метою підтримання міжнародної продовольчої безпеки та відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі. Також міністерство закликатиме українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.
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