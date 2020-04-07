13 обстрілів, один військовослужбовець зазнав поранення — ООС Суспільство | 06-04-2020, 08:57 0 93 5 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" учора зафіксовано 11 обстрілів.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномету калібру 82 мм зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї – оборонців Кримського.



Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.



За даними розвідки Об’єднаних сил, 05 квітня наші підрозділи, що вели оборонні дії, завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва "КАМАЗ" і "Урал", а також один безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.



З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".