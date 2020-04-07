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Нові правила діють: маски й документи – для виходу, людям старше 60-ти – ізоляція

Суспільство | 06-04-2020, 09:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    
Із 6 квітня набула чинності заборона Кабінету міністрів на перебування у громадських місцях без маски чи респіратора, без документів, на прогулянки у парках і скверах, на пересування групою більше двох, а людей старше 60 років уряд зобов’язав до самоізоляції на час карантину.

Джерело: постанова Кабміну від 2 квітня

Деталі: Минулого тижня уряд вирішив посилити у всій країні карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, але набули чинності вони з 6 квітня.

Відтепер на час карантину (щонайменше до 24 квітня) заборонено:

- перебувати в громадських місцях без захисної маски або респіратора, які можна зробити самому;

- виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу;

- виходити на вулицю більше ніж двом людям разом, крім службової необхідності або супроводу дитини;

- перебувати у громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих;

- відвідувати навчальні заклади всім, окрім їхніх працівників;

- відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією людиною та в разі службової необхідності;

- відвідувати спортивні та дитячі майданчики;

- відвідувати заклади соціального захисту, будинки престарілих, інтернати, заклади паліативної допомоги, психіатричні лікарні;

- проводити культурні, спортивні та інші заходи, крім тих, що забезпечують роботу місцевої або державної влади (можновладці мають бути у захисних масках та дотримуватимуватися протиепідемічних норм);

- роботу закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури тощо;

- самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);

- відвідувати пункти розміщення біженців, крім тих людей, хто надає їм правову допомогу.

До самоізоляції зобов’язали не лише тих, хто захворів на коронавірус чи контактував із хворим, не лише тих, хто повернувся з-за кордону, а й усіх осіб старше 60 років (за винятком тих, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури або стримують поширення іCOVID-19).

За порушення правил карантину передбачено адміністративну відповідальність (штрафи), а також кримінальну відповідальність (позбавлення волі).
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