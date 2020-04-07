За ніч з підозрою на коронавірус звернулось 2 особи Суспільство | 06-04-2020, 10:39 0 109



У період з 22:00 год 6 квітня по 09:30 год 7 квітня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 2 осіб.



Пацієнти з міста Трускавець та міста Львів.



Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.



Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 66 осіб.



На самоізоляції знаходяться 224 особи. За увесь час виписано - 99 пацієнтів. Стан більшості хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 7-ми пацієнтів стан важкий. 2 пацієнтів на апараті ШВЛ.



Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 389 людей.



За увесь час в сумі у 317 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.



Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 72 особи. У 27 пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Ще одна особа з підтвердженим діагнозом померла у реанімаційному відділенні однієї з лікарень. П'ять осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 3 пацієнтів одужали.



