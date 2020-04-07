У першому кварталі на Львівщині сплатили до державного бюджету на понад 596 мільйонів гривень більше податків, ніж торік− майже 3,8 мільярда гривень Суспільство | 06-04-2020, 11:37 0 108



До загального фонду Державного бюджету України платники податків Львівщини сплатили протягом першого кварталу 2020 року 3 780,0 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Проти того самого періоду минулого року до бюджету надійшло на 18,6 %, або на 595,1 млн. гривень більше, ніж торік.Про це повідомили в управлінніподатковогомоніторингу Головного управління ДПС у Львівськійобласті.



Надходження зросли по більшості бюджетоформуючих податків. Так, податку на додану вартість надійшло на 308,2 млн. грн., або на 29,1 % більше, ніж у першому кварталі минулого року. Його частка у загальних надходженнях до державного бюджету − 36,2 відсотка.



Податку на прибуток від підприємств Львівщини протягом першого кварталу цього року надійшло на 255,8 млн. грн., або на 32,8 % більше, ніж у тому ж періоді торік. Частка податку − 27,4 відсотка.



На 100 млн. грн., або на 15,4 млн. грн. більше податку на доходи фізичних осіб сплатили платники податків області до державної казни у першому кварталі 2020 року. Частка податку на доходи фізичних осіб у загальних надходженнях до державного бюджету − 19,8 відсотка.



Зменшилися надходження по акцизному податку з вироблених в Україні товарів усічні-березні2020 року на 0,8 млн. грн. проти того ж періоду 2019 року, а також рентних платежів(газ, нафта та конденсат)надійшло на 112,2 млн. грн., або на 27,4% менше.



У березні 2020 року до загального фонду Державного бюджету України від платників податків Львівщини надійшло 1 629,8 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Проти березня 2019 року це на 279,9 млн. грн., або на 20,7 % більше.