Як декларувати доходи громадянам в умовах карантину Суспільство | 06-04-2020, 11:37 0 108









Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що термін подання річної декларації про майновий стан і доходи подовжено до 01 липня 2020 року.



При цьому, суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено в декларації до сплати, необхідно сплатити до 01 жовтня 2020 року.



Зазначене передбачається Законом України від 17 березня 2020 року №533 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)».



З метою запобігання поширення коронавірусу, запроваджені карантинні заходи. Радимо Вам користуватись дистанційними формами комунікацій і максимально – електронними сервісами ДПС, які розміщені на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС України.



Отже, при направленні податкової декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення податкової декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо

нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.



Для подання податкових декларацій в електронній формі у режимі реального часу та використання сервісу автоматичного заповнення на основі даних ДПС необхідно:



- авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа;



- отримати відомості про доходи за минулий рік з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;



- на основі отриманих від ДПС у розділі «Вхідні/вихідні документи» даних перейти до заповнення податкової декларації у режимі «Декларація про майновий стан і доходи».