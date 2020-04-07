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ПРИКОРДОННИКИ СПІЛЬНО З ПОЛІЦІЯНТАМИ ЗУПИНИЛИ ЗАПАКОВАНИЙ СИГАРЕТАМИ МІКРОАВТОБУС
|Суспільство | 06-04-2020, 12:00
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Контрабандиста, який намагався втекти від правоохоронців, затримали у прикордонні Волинської області.
Правопорушення щодо можливого незаконного переміщення контрабандних сигарет викрили за допомогою інформації співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби.
В ході спільних заходів на околиці одного з населених пунктів Волинської області виявили транспортний засіб марки «Фольксваген». Водій авто на вимогу співробітників Національної поліції не реагував, у зв’язку з чим екіпажем поліцейських було здійснено переслідування автомобіля. Однак зловмисник не зупинявся та здійснив наїзд на співробітника Нацполіції. В ході подальшого проведення оперативних дій правоохоронці затримали автомобіль. За кермом іномарки був наш співвітчизник.
У транспортному засобі правоохоронці виявили 17 500 пачок сигарет з білоруськими акцизними марками. Тривають оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.
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