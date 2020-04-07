На Львівщині до місцевих бюджетів у першому кварталі 2020 року надійшло близько 3,6 мільярда гривень податків та зборів Суспільство | 06-04-2020, 13:43 0 101



Протягом січня-березня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 3 577,0 млн. грн. податкових платежів. Порівнюючи з січнем-березнем 2020 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, до місцевих бюджетів області зросли на 448,9 млн. грн., або на 14,4 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Бюджетоформуючими податками в складі доходів місцевих бюджетів залишаються:



- податок на доходи фізичних осіб. Його надійшло на 273,4 млн. грн., або на 13,9 відс. більше, ніж у січні-березні 2019 року. Його частка у доходах місцевих бюджетів ‒ 62,7 відсотка

- плата за землю. Її надійшло у першому кварталі 2020 року на 16,3 млн. грн., або на 6,0 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2019 року. Близько 8,1 відсотка ‒ частка цього податку у податкових доходах місцевої казни;



- єдиний податок. Його сплачено порівнюючи з січнем-березнем 2019 року на 69,4 млн. гривень, або на 12,0 відс. більше, ніж у тому ж періоді минулого року. Частка податку ‒ близько 2 відсотків;



- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У першому кварталі 2020 року проти того самого періоду 2019 року сплачено на 11,8 млн. грн., або на 20,2 відс. більше. У доходах місцевих бюджетів майже 2 відсотки цього податку.